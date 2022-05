Oostenrijkse coach Andreas Wieland moet Beerschot weer naar 1A stuwen

Beerschot werkte het seizoen in 1A af met Greg Vanderidt aan het roer, maar in 1B kiest de club dus voor een nieuwe hoofdcoach. Andreas Wieland werd vandaag voorgesteld op het Kiel. Op 20 juni staat hij een eerste keer voor de spelersgroep.

De keuze voor de Oostenrijker werd niet op een dag gemaakt. "We hebben dit via een lang en gestructureerd proces gedaan", vertelt voorzitter Francis Vrancken. "Hij was onze topkandidaat vanwege zijn profiel, voetbalvisie en karakter."

"We zijn bewust op zoek gegaan naar een jonge, moderne coach met toch ervaring", zegt Algemeen directeur Frederic Van den Steen. "Qua profiel is hij misschien het best te vergelijken met Alexander Blessin (ex-KV Oostende) of Dominik Thalhammer (Cercle Brugge). Van die laatste was hij ook assistent bij LASK. Hij heeft een achtergrond als leraar, opleider en ervaring als hoofdcoach.”

“Wieland staat voor hoge pressing, "vollgas"-voetbal en een sterke organisatie”, vertelt technisch manager Sander Van Praet. “We willen terug naar de voetbalidentiteit van Beerschot. Coach Wieland wil gezond agressief voetbal spelen.

Wieland heeft als hoofdcoach ervaring bij LASK. Hij was daar eerst twee seizoenen assistent. In september 2021 nam Wieland het roer over nadat Dominik Thalhammer ontslagen werd.