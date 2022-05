Deinze maakt opmerkelijke trainerskeuze: onbekende Japanner hoofdcoach, volledig buitenlandse staf

Vanochtend kondigde de tweedeklasser op een persconferentie aan dat Takahisa Shiraishi zijn opvolger wordt. Een keuze die gelinkt kan worden aan de Aziatische investeringsmaatschappij ACAFP, die sinds januari de touwtjes in handen heeft bij Deinze.

Aangezien de ambities van Deinze hoog zijn, was de verwachting dat de Oost-Vlaamse club zou uitpakken met een straffe coach. In april zette Deinze de samenwerking met Wim De Decker en zijn staf stop.

Francky Dury? Peter Maes? Of een buitenlandse trainer met een interessant CV?

Takahisa Shiraishi is de 2e van rechts.

De 46-jarige Japanner is namelijk een relatief onbekende naam in het Belgische voetbal, met amper ervaring als hoofdcoach. Voorheen was hij sportief directeur bij Deinze.



Shiraishi was wel al eens actief als assistent-trainer bij (de beloften) van Sint-Truiden. Voordien werkte hij onder meer als assistent bij de Nederlandse club Excelsior en was hij ook actief bij de jeugdopleiding van Barcelona.



Ook de rest van de staf is nieuw en afkomstig uit het buitenland, maar heeft amper voeling met het Belgische voetbal.

Assistent René Van Eck (Nederland), keepertrainer Marc Gamon (Spanje), fitness coach David Rodriguez (Spanje), strength & condition coach Moisés Falces Prieto (Spanje) en recovery coach Samuel López (Spanje) moeten de ambities inlossen.

Dat is een betere eindklassering dan de vierde plek van afgelopen seizoen.

De verwachting is overigens dat Deinze de komende weken ook veel buitenlandse spelers zal aantrekken. Met doelman Tom Vandenberghe en de creatieve aanvaller Youssef Challouk tekenden al twee (Belgische) steunpilaren bij KV Kortrijk.

Met ex-voetballer Serge Beerens haalde Deinze wel een CEO die 1B en het Belgische voetbal kent.