De wegen van Wim De Decker en Deinze scheiden na dit seizoen

Wim De Decker werd ruim een jaar geleden binnengehaald door Deinze als opvolger van David Gevaert, maar pas in de zomer na hij echt de touwtjes in handen. Onder zijn bewind werd Deinze 4e in de 1B Pro League en dat volstond niet voor het ambitieuze bestuur.



Deinze neemt afscheid van De Decker en zijn voltallige staf. Dat betekent dat ook T2 Pieterjan Monteyne, T3 Flavien Le Postollec, keeperstrainer Brian Vandenbussche en physical coach Frederik Bracke mogen uitkijken naar een nieuwe job.



"Het was een moeilijke beslissing, maar de club en de coaches zijn overeengekomen om na afloop van het seizoen 2021-22 elk hun eigen weg te gaan", laat Deinze weten.



"Deze staf is altijd professioneel en zorgzaam geweest voor iedereen, en hebben steeds hun uiterste best voor het team gedaan. We willen dan ook onze diepe dankbaarheid uitspreken."



Wim De Decker: "Het is een zeer mooie ervaring geweest voor mij en voor de rest van de staf. We hebben de nodige fundamenten kunnen leggen waarop de club nu verder kan bouwen. Mijn staf en ik wensen de club dan ook heel veel succes."