Moeskroen krijgt ook in beroep geen licentie en zakt naar tweede amateur

Moeskroen kreeg vorige maand van de Licentiecommissie voor de zevende keer in acht jaar tijd geen licentie voor prof- en amateurvoetbal. De Licentiecommissie oordeelde "dat het voortbestaan van de club tot 30 juni 2023 (einde seizoen) niet gegarandeerd kan worden".

Moeskroen betaalde wel nog de lonen voor maart en april, maar zocht nog steeds wanhopig naar een overnemer sinds de samenwerking met Rijsel was afgesprongen. Aangezien er nog steeds een strafrechtelijk onderzoek loopt voor valsheid in geschrifte, staan de kandidaten niet in rijen aan te schuiven.

Dinsdag heeft de club aan zijn spelers laten weten dat het ook in beroep geen proflicentie krijgt van het Belgisch Centrum voor Arbitrage in de Sportsector (C-SAR), zo blijkt uit een tweet van speler Jérémy Taravel.

"Triest nieuws voor de fans, werknemers en alle jongeren van Moeskroen, maar geen licentie", schrijft de ervaren verdediger. "Heel veel dank aan alle ECHTE mensen die geprobeerd hebben iets op te bouwen en voor Moeskroen hebben gevochten."

Moeskroen zakt door deze beslissing naar de tweede amateurklasse, waar het met een achterstand van min drie punten moet starten.

Tenminste als de club niet volledig van de radar verdwijnt. In de Franstalige pers gaat het gerucht de ronde dat de club het faillissement zal aanvragen, maar dat heeft Moeskroen nog niet bevestigd. Moeskroen zou nog een schuldenberg van 4 miljoen euro moeten wegwerken.