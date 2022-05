Waarom Real-fans beter twee keer nadenken voor ze Bale uitfluiten in zijn afscheidsmatch

Fluiten of toejuichen? Dat is de vraag. Gareth Bale speelt vanavond zijn laatste wedstrijd in het Bernabeu van Real Madrid. De Welshman kende een hobbelig parcours in de Spaanse hoofdstad en werd er meermaals uitgejouwd door de eigen achterban. Toch verdient hij een plekje in de geschiedenisboeken. Een overzicht.

In 2013 kwam Gareth Bale terecht bij Real Madrid. De linkervleugel verkaste voor een toenmalig recordbedrag van 100 miljoen euro naar de Galacticos. De verwachtingen waren torenhoog. Negen jaar later verlaat hij de club langs een achterpoortje. De 32-jarige Bale is einde contract en speelde afgelopen seizoen slechts in 7 wedstrijden mee.

De rol van Bale in Reals successen

De Welshman kende de afgelopen jaren heel wat blessureleed en als Bale toch fit was, toonde trainer Carlo Ancelotti weinig vertrouwen in zijn kwaliteiten. Toch roept juist Ancelotti nu op om Bale vanavond een passend afscheid te bezorgen omdat "hij heeft bijgedragen tot de geschiedenis van de club." Bales Madrileense avontuur begon veelbelovend. Hij scoorde in zijn debuutmatch en speelde een sterk eerste seizoen. De hoofdrol was weggelegd voor Christiano Ronaldo, maar met ook nog Benzema erbij oogstte de hele Madrileense voorlinie veel lof. BBC (Benzema, Bale, Christiano) was geboren. In de Champions League-finale van dat seizoen was Bale ook meteen matchwinnaar. Hij besliste de verlengingen met twee doelpunten tegen stadsrivaal Atletico en schonk Real zo de "decima" (10e Champions League-titel). In datzelfde seizoen besliste Bale ook de Clasico tegen Barcelona in de finale van de Copa Del Rey op fenomenale wijze. Barcelona-verdediger Marc Bartra houdt daar nu nog steeds trauma's aan over.

CL-finale van 2018 als laatste hoogtepunt

Ook in de seizoenen nadien bleef BBC angst inboezemen bij de tegenstanders. Maar meer en meer blessures zorgden ervoor dat Bale geleidelijk op de bank terechtkwam.

Real wilde hem vanaf 2018 zelfs verpatsen, omdat hij te zwaar woog op de loonlast, maar Bale weigerde in te leveren bij een andere club. Dat werd hem niet in dank afgenomen bij het bestuur en de supporters. Toch toonde Gareth Bale geregeld nog flitsen van zijn klasse. En vooral op belangrijke momenten stond hij er. Denk maar aan de Champions League-finale van 2018. Met twee goals kroonde hij zich tot Man van de Match. Vooral de eerste, een prachtige omhaal, staat in ieders geheugen gegrift.



"Wales. Golf. Madrid. In that order"