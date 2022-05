Burenstrijd boven sportiviteit? Atlético zal geen erehaag maken voor landskampioen Real Madrid

De traditie in Spanje stelt dat het eerste team dat de nieuwe landskampioen (of bekerwinnaar) in eigen huis ontvangt, dat doet met een erehaag. Zo gaf Barcelona zaterdag nog het goede voorbeeld met bekerwinnaar Real Betis.

Atlético ontvangt zondag stadsrivaal Real in het Wanda Metropolitano stadion, maar zal geen haag vormen voor de concurrenten uit Bernabéu.

"We feliciteren Real, de spelers en de coaches, want ze hebben een geweldige prestatie geleverd. Ik heb veel respect voor hen, maar ik respecteer onze fans nog meer", liet Atlético-coach Diego Simeone optekenen.

Ook op de persbabbel bij de buren van Real kwam het topic ter sprake. "Iedereen moet doen waar hij zich het beste bij voelt en dat moeten we respecteren", probeerde Real-coach Carlo Ancelotti de keuze te minimaliseren.

"We hebben het grootste respect voor Atlético, ze zijn onze buren en onze vrienden. Als zij een erehaag maken, is dat goed, als ze er geen maken, is dat ook goed. We respecteren eender welke keuze."

Real heeft zondag in de derby niets meer te winnen of te verliezen. Atlético daarentegen moet nog vol aan de bak, want in de strijd om de Champions League-tickets hijgt Real Betis in de nek van de Madrilenen.