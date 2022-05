Eden Hazard hervat maandag de training bij Real Madrid

Het verhaal van Eden Hazard in Madrid leest als een tragedie. De Belgische stervoetballer streek in de zomer van 2019 neer in Madrid, maar sukkelde daarna van de ene blessure in de andere.

Ook dit seizoen stond Hazard heel wat wedstrijden aan de kant. Zijn laatste blessure liep hij in maart op: een scheur in de kuit. Nadien volgde nog een operatie aan zijn enkel. De flankspeler miste zo de slotfases van het Spaanse voetbalseizoen en de Europese krakers in de Champions League.

Real-coach Ancelotti meldde zaterdag dat Hazard opnieuw fit is. "Hij herneemt na de match van morgen de groepstraining", klonk het. Hazard kwam dit seizoen 22 keer in actie voor Real. Hij scoorde daarin slechts eenmaal en gaf ook twee assists.