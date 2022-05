Het inspirerende verhaal van Philippa York, ex-topwielrenner in het verkeerde lichaam

Philippa York was midden en eind jaren 80 een topper in het rondewerk. Door zijn wilde haren, zijn oorring en zijn vegetarische levensstijl was hij een buitenbeentje in het peloton en werd hij wel eens scheef bekeken in het peloton.

York won onder meer 3 ritten in de Tour, het bergklassement in de Tour van 1984 en de Giro van 1987 en eindigde ook 2 keer tweede in de Vuelta (1985+1986) en één keer tweede in de Giro (1987). De 4e plaats in de eindstand van de Tour in 1984 was tot 2009 de beste prestatie van een Brit. Bradley Wiggins werd 3e in 2009.

Maar in ook die succesvolle jaren voelde York zich een vreemde eend in de bijt, ongelukkig in het lichaam waarin ze geboren was. Een verhaal uit de Vuelta van 1985 schetst hoe de situatie York misschien het grootste succes uit haar carrière kostte. Ze reed toen nog onder de naam Robert Millar.