Mazzu dient Verhaeghe van antwoord: "Trots dat we 2e zijn in kampioenschap van Engeland"

Union won voor de 4e keer dit seizoen van grote broer Anderlecht. Felice Mazzu begon de persconferentie na de match met lof voor zijn team: "Wat een buitengewone groep! Wat een reactie na 2 ferme tikken van Club Brugge. We waren redelijk goed vandaag."



"De ontgoocheling woensdag was enorm, maar drie dagen later stond iedereen er weer. Over het geheel van de match is de winst verdiend, meen ik. De spelers wilden maar wat graag die 2e plaats vasthouden. Ik moet ze feliciteren met hun mentale sterkte."



"Het verschil tussen vandaag en de matchen tegen Club Brugge, is dat we nu efficiënt waren. Ik heb gemengde gevoelens. Deze groep verdiende van kampioen te zijn, want ze stond 7 maanden op de eerste plaats. Op 2 matchen verliezen we de titel, niet door het spel, maar door een gebrek aan efficiëntie."



"Ondanks dat is het ongelooflijk wat we gerealiseerd hebben. Als je dit voor het seizoen had gezegd, zouden we in extase geweest zijn."



De coach van de promovendus had 's middags ook de woorden van Club-voorzitter Bart Verhaeghe gehoord, die vond dat de titel van Club een goede zaak was, omdat "Club niet tegen Union, maar tegen Brighton" voetbalde.



"Iedereen heeft het recht om zijn mening te uiten. Ik heb hem gehoord. Punt uit! Ik heb daar niks over te denken, maar ik ben wel trots dat we tweede zijn in het kampioenschap van Engeland."