STVV laat beloften volgend seizoen niet aantreden in 1e Nationale: "Om sportieve en financiële redenen"

De beloften van STVV eindigden afgelopen seizoen op de zesde plaats. Dat is normaal gezien goed voor een plaats in Eerste Nationale, de eerste amateurklasse, maar STVV zal haar ticket niet verzilveren.



Financieel is er het inschrijvingsgeld dat moet betaald worden, maar meespelen in een grotere competitie levert ook andere verplichtingen op. "Denk aan professionele contracten, een bredere kern en bredere staf", legt Keita uit.



"De visie van de CEO (Takayuki Tateishi, red.) is anderzijds ook om in te zetten op de samenwerkingen met clubs uit de lagere reeksen waar onze spelers kunnen rijpen. Dat in combinatie met de klassieke beloftecompetitie is voor ons de beste manier om in te zetten op de jeugd."