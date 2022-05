Standard-beloften mogen met de U23 van Genk, Anderlecht en Club naar 1B

De top 4 van de nationale beloftecompetitie krijgt volgend seizoen een ticket voor de 1B Pro League, die inzet maakte de U21-competitie dit seizoen extra interessant.



Genk liep gisteren thuis tegen Club Brugge tegen zijn enige nederlaag van het seizoen aan (0-2). Anderlecht won met dezelfde cijfers van KV Mechelen. Zo eindigt Genk op plaats 1 met 57 punten, Anderlecht is 2e met 50 punten en Club Brugge 3e met 43 punten.



Voor het 4e ticket ging het tussen Standard en AA Gent. Standard had tegen Charleroi genoeg aan een punt, Gent moest winnen van Antwerp. Dat deed Gent ook (1-0), maar Standard vervulde ook zijn opdracht: 2-2. Standard sluit de competitie als 4e af met 41 punten, Gent telt er 40.



Volgend seizoen worden heel wat belofteteams geïntegreerd in 1B of de 1e of 2e Nationale amateurreeks. Genk, Anderlecht, Club Brugge en Standard mogen naar 1B,



Onder meer AA Gent zal in Eerste Nationale uitkomen, Antwerp en Cercle Brugge zullen in Tweede Nationale spelen.