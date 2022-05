Yoni Buyens (ex-Standard en Genk) gaat met voetbalpensioen

Buyens speelde in zijn beste jaren onder andere voor de Belgische topclubs Standard en Racing Genk en verzeilde ook even in de Engelse Championship bij Charlton. Daarnaast staan KV Mechelen en Westerlo op zijn lijstje met ex-ploegen.





De middenvelder stond bekend om zijn groot loopvermogen en pikte ook geregeld een goaltje mee.