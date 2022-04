Traditieclub Racing Mechelen bouwt titelfeestje in 3e afdeling ondanks thuisnederlaag

Met een overwinning tegen Betekom kon Racing Mechelen, waar voormalig bondsvoorzitter François De Keersmaecker voorzitter is, zich zekerheid verschaffen over de titel. Maar Racing ging in eigen huis met 2-3 onderuit tegen Betekom en dus was het wachten op het resultaat van Pelt-Wellen.



De treurnis in het Oscar Vankesbeeck Stadion was van korte duur, want concurrent Pelt was blijven steken op een 1-1-gelijkspel. Zo konden de supporters alsnog het titelfeest inzetten. Racing Mechelen speelt volgend seizoen in de 2e amateurklasse.