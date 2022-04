19-jarige Cian Uijtdebroeks rijdt 1e klassieker bij profs: "Ervaring opdoen en koers uitrijden"

Cian Uijtdebroeks maakte vorig jaar nog het mooie weer bij de junioren. Zondag rijdt onze 19-jarige landgenoot aan de zijde van onder meer Mathieu van der Poel en Tom Pidcock.

"Een droom die werkelijkheid wordt", glundert Uijtdebroeks. "Ik wil vooral veel leren en de koers uitrijden. Dat is mijn eerste ambitie."

Stiekem denkt Uijtdebroeks ook aan een resultaat. "Als het goed gaat in de koers, zou het mooi zijn om iets te tonen."

"Veel zal afhangen van hoe ik mijn plan trek in het gewring voor de beklimmingen. Als ik me vooraan kan handhaven in dat gewring, kan ik meespringen in een groepje. Ik zou graag aanvallen als dat mogelijk is. Dan is een plek in de top 30 mogelijk."