De Sporza-sterren voor de Ronde bij de vrouwen: alle ogen gericht op Kopecky en Van Vleuten

Een Belgische en een Nederlandse gaan met de 3 sterren aan de haal. Lotte Kopecky en Annemiek van Vleuten hebben hun zinnen gezet op een zege in Vlaanderens Mooiste. Lotte Kopecky (foto hieronder) werkte na haar overwinning in de Strade Bianche enkele intensieve trainingsweken af en bleef op topniveau presteren. In 2020 stond ze al eens op het podium in Oudenaarde, maar de Kopecky van nu zal ongetwijfeld klaar zijn om zondag het hoogste schavotje te betreden. Van Vleuten schudde in Dwars door Vlaanderen al enkele keren aan de boom, met een hijgend peloton in haar wiel. Ze is klaar om zichzelf op te volgen in Oudenaarde, maar zal daarvoor wel de sprintsters uit het wiel moeten rijden. Dan moet ze komaf maken met de sterke blokken van Trek en SD Worx.



Elisa Balsamo heeft al 3 overwinningen op haar naam staan. Ze was de sterkste in de Trofeo Alfredo Binda, in Brugge-De Panne én in Gent Wevelgem. De wereldkampioene (foto hieronder) houdt van steile hellingen en mocht ze in de problemen komen op de heuvels, staan de Trek-vrouwen paraat voor hun kopvrouw. Maar ook Ellen van Dijk rijdt de laatste tijd ontzettend hard. Ze knapte tijdens de afgelopen wedstrijden heel wat werk op voor Balsamo en kan tijdens De Ronde misschien wel profiteren van een gunstige situatie... Of zelf voor de aanval kiezen.

Landgenote Demi Vollering heeft wekenlang op hoogte getraind in Sierra Nevada en mikt ongetwijfeld eerder op de Waalse klassiekers. Dat zal haar niet weerhouden om zondag een gooi te doen naar de zege, als de kans zich voordoet.

