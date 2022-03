Na EK-brons sluit Jessie Kaps ook olympisch succes niet uit in toekomst: "Zolang ik hoofd koel houd"

Na zilver vorig jaar schoot Jessie Kaps ook dit jaar weer in de roos op het EK schieten. In Hamar (Noorwegen) ging ze met de bronzen medaille aan de haal.



Enkel de Servische Teodora Vukojevic (goud) en titelverdedigster Oceanne Muller uit Duitsland (zilver) schoten beter dan onze landgenote.

"Ik had niet verwacht dat ik met eremetaal naar huis zou komen", blikt Kaps terug. "Al wist ik dat mijn niveau in orde was. Ook op mentaal vlak had ik goed werk geleverd."

Enkel de gouden EK-medaille ontbreekt nog in de collectie van Kaps. "Ik zou volgend jaar graag heel graag voor de 3e keer op een rij een EK-medaille winnen en het liefst de gouden. Maar ik leg mezelf geen druk op en werk gewoon hard voort."