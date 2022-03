Goeie vriend van Girmay maanden buiten strijd na zware val in Catalonië

Amanuel Ghebreigzabhier kwam in de laatste kilometers met hoge snelheid ten val en werd naar de spoedafdeling van een ziekenhuis in Barcelona gebracht.

Uit onderzoek kwam een lange lijst van verwondingen naar boven: onder meer zware kneuzingen aan zijn borstkas en buik, schade aan meerdere organen en gebroken ribben en wervels.

"Amanuel is momenteel in een stabiele toestand", zegt teamarts Manuel Rodriguez-Alonso. "Hij zal in het ziekenhuis van Barcelona blijven. Dokters zullen later bepalen of een operatie nodig is."

"Het zal enkele maanden duren voordat Amanuel weer kan koersen, maar gelukkig is er tot nu toe geen onherstelbare schade geconstateerd."

Kleine troost voor Ghebreigzabhier: gisteren won zijn goeie vriend Biniam Girmay als eerste Afrikaan Gent-Wevelgem.