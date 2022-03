Belgische filmmaker volgt al 5 jaar Biniam Girmay voor documentaire: “Netflix mag altijd bellen”

Nadien wordt de filmmaker uitgenodigd door de wielerfederatie van Eritrea om een film te draaien. “Maar het gaat zeker niet alleen over de koers”, benadrukt Corthouts. “Het gaat over de persoon Biniam. Zijn leven in Eritrea - met de familie en vrienden die hij enorm koestert - maar ook de weg naar Europa en zijn belevenissen hier.”

Maar de eerste ontmoeting met Girmay vond plaats in Kigali, de grootste stad van Rwanda. “Het Afrikaans kampioenschap voor junioren”, herinnert Corthouts zich. “Bini was toen 16 jaar en won alles. Hij zat ook mooi op zijn fiets. We hadden meteen een klik.”

Ongeveer vijf jaar geleden kwam Corthouts voor het eerst in contact met Girmay. De geprezen filmmaker kent Afrika als zijn broekzak - hij woonde onder meer een decennium in Ethiopië en vier jaar in een Keniaans vluchtelingenkamp voor een documentaire.

Geen nee tegen Netflix

Zelfs toen het nieuwe koersfenomeen nog een nobele onbekende was. Van zijn trouwfeest, over zijn verhuis naar het Zwitserse opleidingscentrum van de UCI tot de geboorte van zijn dochtertje. “We horen elkaar iedere dag en zijn meer dan de helft van de tijd samen. Hij vraagt soms zelf om mee te gaan naar koersen.

“Weet je, mensen vergeten soms hoe straf het verhaal van Bini wel niet is. Er zijn dingen gebeurd in zijn leven die belangrijker zijn dan Gent-Wevelgem winnen. Hij is nog maar 21 jaar en woont alleen op een ander continent. Zonder zijn vrouw en kind, die hij maar om de drie maanden ziet."

Wanneer we de film uitbrengen? Misschien is volgend jaar na de Tour een goed moment om te stoppen met filmen...

Het verbaast Corthouts dan ook niet dat Girmay momenteel terugkeert naar Eritrea in plaats van zondag de Ronde van Vlaanderen te rijden. “Het enige wat Bini zegt, is dat hij naar huis wil. Pas op: de koers is belangrijk voor hem, hé. Hij rijdt echt graag met de fiets en is een echte winnaar. Je denkt toch niet dat hij eraan dacht om tweede te worden in Gent-Wevelgem?”

Na de zege ontplofte uiteraard de aandacht voor Girmay. "Een mooi cadeau voor de film", noemt Corthouts het. En dus ook het ideale moment om na vijf jaar zijn werkstuk uit te brengen. Tóch?

De filmmaker schudt het hoofd: “Na zijn zilveren medaille in Leuven hebben we er ook niet aan gedacht om plots ons verhaal af te breken. Bini grapt soms: "Er zijn me hier andere mensen aan het filmen, brengt snel de onze maar uit.""

"Wanneer we hem dan wel onthullen? Op zijn 16e vertelde Bini dat het zijn droom was om ooit een grote ronde te rijden. Hij rijdt nu de Giro en volgend jaar mogelijk de Tour. Misschien is dat een goed moment om te stoppen met filmen…”



Ongetwijfeld zullen de geïnteresseerden in de rij staan als Girmay zijn prestaties in de toekomst doortrekt. “Netflix mag altijd bellen”, grijnst Corthouts. “Ach, we wilden gewoon een film maken samen. (lacht) Bini zit mee in de regie, hé. Hij komt zelf af met ideetjes van wat we kunnen filmen."



Benieuwd wat het volgende hoofdstuk dan wordt.