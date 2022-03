Waarschuwing: zet uw geluid vooral niet op maximum. De overwinning van Biniam Girmay zorgde voor euforische taferelen in de volgauto van Intermarché-Wanty Gobert. Ploegleiders Hilaire Van der Schueren en Aike Visbeek gingen door het dolle heen. "Bini Champion! Dit is niet te geloven!" Enkele uren later was er ook tijd voor een feestje bij de ploeg.