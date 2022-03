Shari Bossuyt toont zich meteen voor nieuwe ploeg Canyon-SRAM: "Ze heeft een enorme stap gezet"

Shari Bossuyt (21) heeft haar kwaliteiten in de verf gezet in de eerste wedstrijden van het jaar. Is zij 'the next big thing' in het Belgische vrouwenwielrennen? Belgisch kampioene Lotte Kopecky zwaaide alvast met lof in Extra Time Koers.

Naast Lotte Kopecky reed nog een andere Belgische wielrenster zich in de kijker tijdens de eerste voorjaarskoersen. Shari Bossuyt maakte dit seizoen de overstap naar World Tour-ploeg Canyon-SRAM. De 21-jarige wielrenster maakte indruk in de Omloop, Le Samyn des Dames en de Bloeizone Fryslan Tour. Tijdens Extra Time Koers gooide presentator Ruben Van Gucht de prestaties van Bossuyt op tafel: 10e in de eindstand van de Bloeizone Fryslan Tour met de jongerentrui en sprinttrui erbovenop, een knappe prestatie in dienst van kopvrouw Katia Niewiadoma in de Omloop en een 9e plaats in Le Samyn. “Ik denk dat ze afgelopen winter een enorme stap vooruit heeft gezet. Ook de verandering van ploeg, naar Canyon-SRAM, was een goeie zet", besluit Lotte Kopecky in Extra Time Koers.

Het is moeilijk als je van de junioren overkomt naar de elite. Lotte Kopecky

Die stap vooruit was vooral te merken in Le Samyn. Ze overleefde de schifting en in de sprint met het uitgedunde peloton snelde ze naar de 9e plaats voor rensters als Grace Brown en Chloe Hosking. Kopecky benadrukt de moeilijke overgang van koersen in de juniorecategorie naar koersen tussen de elite als 21-jarige. "Het is moeilijk als je van de junioren overkomt. De afstand is meer dan het dubbele en het niveau is heel hoog", vertelt Kopecky. "Je kan dat niet vergelijken met 5 jaar geleden", voegt ze nog toe. Het peloton is dus gewaarschuwd. Naast Lotte Kopecky zit er nog een ander Belgisch gevaar klaar om de koers naar haar hand te zetten. De volgende race op haar programma is de Ronde van Drenthe. Die gaat zaterdag van start.

Bekijk hier de actie van Shari Bossuyt op de Berendries