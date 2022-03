Tweede GP Oetingen, met lastiger parcours, zoekt opvolgster voor wereldkampioene Balsamo

"D'hoore is opnieuw van de partij, maar nu wel aan het stuur van de wagen van NXTG by Experza waar ze de functie van sportdirecteur waarneemt", legde organisator Steven Christiaens uit, die met Ine Beyen als koersdirecteur uitpakt.

"We krijgen met Team BikeExchange-Jayco, Team DSM, UNO-X Pro en Human Powered Health vier WorldTeams aan de start. We mogen zeker niet klagen over de kwaliteit van ons deelnemersveld met verder ook de betere Belgische en buitenlandse continentale ploegen en clubteams van eigen land aan de start."

Voor deze tweede editie werd een nieuw, lastiger, parcours uitgebouwd. "We wilden onze koers nog iets attractiever maken. Na de start in de Kloosterstraat van Oetingen gaat het via een lus naar Neigem, Lieferinge, Denderwindeke, Nieuwenhove en Vollezele, waar we na 15 kilometer koers de Congoberg oprijden."

"Daarna zakken we weer af naar Oetingen om op de Kloosterstraat de negen plaatselijke ronden van elk 22 kilometer aan te snijden. Die omlopen zijn doorspekt met de beklimming van de Bergstraat en twee kasseizones, de Opperstebosstraat in Oetingen en de Kasseide in Lieferinge."

De organisator is blij om nu weer wel toeschouwers en vips te ontvangen. "Dat doet deugd en niet enkel financieel. Het zal de beleving in en rond Oetingen alleen nog maar wat groter maken."