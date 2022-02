Zo krabbelde Annemiek van Vleuten recht: van dubbele bekkenbreuk naar dubbele winst in eerste wedstrijden

2021 eindigde in mineur voor Annemiek van Vleuten, maar het nieuwe seizoen kan niet beter beginnen voor de Nederlandse. Zaterdag schreef ze de Omloop Het Nieuwsblad voor de 2e keer op haar naam. In oktober leek dit na een zware valpartij in Parijs-Roubaix nog een utopie.

Het seizoen van Annemiek van Vleuten kent een droomstart. Toch zag het er begin oktober niet rooskleurig uit voor de renster van Movistar. De eerste Parijs-Roubaix voor vrouwen was een dramadebuut van Voor Vleuten. Op 15 kilometer van de finish kwam ze ten val samen met 2 rensters van Parkhotel Valkenburg. Het zware verdict was een dubbele bekkenbreuk en een schouderbreuk. Er wachtte haar een lange revalidatie.

Trainingsritten in Colombia

Maar Van Vleuten is niet enkel buitengewoon op de fiets, maar ook ernaast. Amper 2 dagen na de val kon ze al opnieuw stappen, met krukken weliswaar. Eerst kreeg de Nederlandse in Roubaix het advies om 3 weken in bed te blijven liggen, maar een Nederlands ziekenhuis dacht daar anders over. Van Vleuten begon vroeg aan haar revalidatie.

2 weken na de val zat Van Vleuten alweer op de fiets. De koersfiets liet ze nog even links liggen, maar ze trok er regelmatig opuit met de stadsfiets. Eind oktober verschenen op Twitter enkele kiekjes van de Nederlandse renster op Spaanse bodem. Samen met voormalige wielrenners Oscar Freire en José Iván Gutiérrez raakte ze weer gewoon aan het gevoel van de koersfiets na haar valpartij. Na wat trainingsritten in Gran Canaria trok Van Vleuten naar Colombia, haar geliefkoosde trainingslocatie. In Colombia begon het echte werk weer voor de Nederlandse. Ze begon aan de voorbereidingen van het nieuwe seizoen en volgde weer een schema. Vanuit Colombia gaf ze begin december via haar website een update over haar revalidatie. Het meeste last ondervond ze nog aan haar bekken. Dat zorgde ervoor dat ze met een ander zadel moest fietsen om de pijn te verminderen. Maar uiteindelijk zat Van Vleuten toch meer dan 130 uur in het zadel in december. Een eerste teken dat ze er, ondanks haar 39 lentes, toch weer zou staan in 2022.

2022 begon Van Vleuten hoe ze 2021 eindige, namelijk op de fiets. Na 985 trainingskilometers in Cantabrië was het tijd voor een trainingskamp met Movistar in Almería. Aan de zijde van haar ploeggenotes en haar mannelijke ploeggenoten zette ze zich helemaal op scherp voor het nieuwe seizoen.

Meteen raak in Valencia

Van Vleuten begon haar seizoen met de Ronde van Valencia. Het was de eerste wedstrijd na haar valpartij in Roubaix, maar een inloopperiode had ze niet nodig. In de koninginnenrit sloeg Van Vleuten genadeloos toe. Op de laatste klim van de 3e etappe knalde ze iedereen uit het wiel, waardoor ze meteen ook de eindzege op zak stak. Het peloton was gewaarschuwd: Van Vleuten was weer de oude.

Beresterk in de Omloop, straks ook in de Strade?

Ondanks die zege in Valencia stond Van Vleuten in de Omloop niet als topfavoriete aan de start. Maar zoals ze dat al ettelijke keren deed in haar lange carrière rondde ze het toch op meesterlijke wijze af. Eerst zorgde ze voor de schifting op de Muur, daarna trok ze er op de Bosberg alleen vandoor met Demi Vollering. En hoewel haar 14 jaar jongere landgenote op papier sterker was in de sprint, trok Van Vleuten na een lange krachtinspanning toch aan het langste eind. Zo opent Van Vleuten haar seizoen met 3 overwinningen in amper 5 koersdagen. Ze zullen van heel goeden huizen moeten zijn om haar komende zaterdag van een 3e zege in de Strade Bianche te houden. En wie weet wat volgt er nog allemaal?