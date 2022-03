Organisatie na "onvermijdbare" verkeerschaos: "Tijdrit organiseren is vrijwel onmogelijk geworden"

De beelden werden gisteren gretig gedeeld op de sociale media: heel wat rensters moesten extra op hun hoede zijn voor tegenliggers, spookrijders en andere onvoorzichtige chauffeurs.

De rennersvakbond CPA trok gisterenavond al aan de alarmbel. "We zijn sprakeloos door de incidenten. Gelukkig is niemand gewond geraakt."

"De tijdrit werd georganiseerd op een afgesloten parcours", verdedigde de organisatie zich later op Twitter.

"De straten waren beveiligd met 89 seingevers. De auto's en fietsers kwamen van huizen en opritten die op het parcours liggen."

"De buschauffeur werd aangesproken door de politie. Het negeren van verkeersinstructies is een misdrijf in Nederland."

"Het is eigen aan een tijdrit dat een omloop 5 uur volledig afgesloten moet zijn. De oplossing is dat we in de toekomst dan geen tijdrit meer zullen opnemen in onze rittenkoers."

"Hoewel het parcours volledig afgesloten is, is dit onvermijdbaar. Het is bitter om vast te stellen dat het organiseren van een tijdrit vrijwel onmogelijk is geworden."