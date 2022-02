Tottenham-coach Antonio Conte twijfelt aan toekomst na blamage in Burnley: "Kan dit niet accepteren"

Afgelopen weekend maakte Tottenham nochtans indruk met een knappe 2-3-zege op het veld van landskampioen Manchester City, maar gisterenavond ging het weer helemaal mis.

20 minuten voor tijd bracht Ben Mee degradatiekandidaat Burnley op voorsprong, het zou op Turf Moor bij dat ene doelpunt blijven. Tottenham verloor zo 4 van zijn laatste 5 Premier League-wedstrijden.

"Ik kan dit soort zaken niet zomaar over me heen laten gaan", vertelde een geëmotinoneerde Antonio Conte na afloop. "Het is voor niemand goed om op deze manier te blijven verliezen, dit is onacceptabel."

Conte trok zelf zijn eigen capaciteiten als coach in twijfel: "Het is de eerste keer in mijn leven dat ik op 5 wedstrijden er 4 verlies. Misschien ben ik minder goed dan de mensen zeggen."

"Ik wil mijn seizoen niet gewoon afsluiten met een mooi salaris. Zo zit ik niet in elkaar. Ik heb veel ambitie, maar we spelen alsof we gedegradeerd zijn. Er is iets mis en ik wil mijn verantwoordelijkheid opnemen. Er klopt iets niet op dit moment."

"De club zal een evaluatie moeten maken en mijn toekomst bespreken", sloot Conte af.