Tim Wielandt over zwoegend Tottenham: "Het geluk van Conte is op"

"Te vaak met de hakken over de sloot"

Dé affiche van speeldag 26 in de Premier League is de topper tussen Manchester City en Tottenham. Leider City krijgt met Tottenham wel een ploeg uit vorm over de vloer. Ook het woord crisis loert na drie nederlagen op rij alweer om de hoek in Noord-Londen.



Nochtans was de ploeg van coach Antonio Conte degelijk aan het seizoen begonnen. Premier League-commentator Tim Wielandt analyseert voor ons de malaise bij de Spurs.



"In de eerste plaats het al verrassend dat Conte zo goed begon. De eerste 8 competitiewedstrijden verloor hij niet, hij was zo de eerste debuterende Spurs-manager die dat lukte. Maar in te veel wedstrijden was het echter met de hakken over de sloot.



"De Spurs en Conte wonnen geregeld met geluk of na een laat doelpunt in extra tijd. Maar sinds eind januari is dat geluk op." Wat volgde was een reeks van drie nederlagen op rij.



"Tegen Chelsea was dat niet verwonderlijk - historisch gezien is Chelsea het zwarte beest van de Spurs. Bovendien had Conte zelf al aangegeven dat hij niet de kwaliteit heeft om sterke ploegen opzij te kunnen zetten. Het kwam dus niet helemaal uit de lucht gevallen."