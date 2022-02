Nike zegt sponsorcontract op met van verkrachting beschuldigde Mason Greenwood

De 20-jarige Greenwood werd vorige week gearresteerd en in voorhechtenis geplaatst op verdenking van verkrachting en mishandeling. Later kwamen daar ook nog seksuele agressie en doodsbedreigingen bij. Hij werd ondertussen vrijgelaten onder voorwaarden, maar het onderzoek loopt nog.

Manchester United zette zijn aanvaller op non-actief, haalde al zijn shirts uit de fanshop en gaf fans met een shirt van Greenwood de kans om het gratis te ruilen voor een ander.

Vandaag liet sportkledinggigant Nike Greenwood definitief vallen nadat het eerder al had laten weten zich grote zorgen te maken. "Mason Greenwood is niet langer een Nike-atleet", is de korte, maar krachtige mededeling van het Amerikaanse sportmerk.

Greenwood werd eerder ook verwijderd uit de database van het populaire computerspel FIFA '22.