Helpt het "brede parcours" outsiders aan de top 10? Deze buitenlanders kunnen verrassen

"Door het brede parcours in Fayetteville gaan buitenlandse renners veel economischer kunnen rijden in de eerste ronde en mee de koers maken." Dat was de stelling van Tom Meeusen in Extra Time Cross. Met welke renners moeten de Belgen (en Pidcock en Van der Haar) rekening houden voor een ereplaats? Een overzicht.

Zwitserse kampioen Kevin Kuhn

Een eerste belangrijke buitenlander is Kevin Kuhn. De Zwitser uit de stal van Team Tormans kan goed uit de voeten op snelle en brede omlopen. Op zijn 23e heeft Kuhn al 2 nationale titels in het veld achter zijn naam staan. Dit seizoen stond hij daarnaast 5 keer in de top 10. Midden januari strandde hij nog op plek 5 in Flamanville. Mikt Kuhn hoger in Fayetteville?

Mikt Kevin Kuhn opnieuw op een plekje in de top 5?

Een duo Fransmannen op de loer

Vanuit het Franse kamp zijn er 2 pionnen die meedoen om een ereplek: Joshua Dubau en Clément Venturini. Dubau pronkte tweemaal in de top 10 van een Wereldbekerwedstrijd. Zowel in Namen als in Flamanville werd de 25-jarige Franse kampioen in het veld 9e. AG2R-renner Venturini reed naar een 9e stek in de Flandriencross in Hamme afgelopen weekend.

De Franse kampioen in het veld: Joshua Dubau.

Viervoudig Spaans kampioen Orts

Felipe Orts draait al even mee in de veldritwereld en kan dit weekend misschien eens echt in de belangstelling rijden. De Spanjaard won dit seizoen al 5 crossen in eigen land, waaronder de wedstrijd om de Spaanse trui. In de grote klassementscrossen stond de viervoudige Spaanse kampioen tweemaal op een ereplek. Orts werd 7e in Ruddervoorde in oktober, vlak voor nieuwjaar voegde hij daar nog een 7e plek aan toe in Loenhout.

Nog meer jong Brits geweld

Naast torenhoog topfavoriet Tom Pidcock, sturen de Britten nog 2 renners naar het WK die het mooie weer kunnen maken. Ben Turner, 22 jaar jong, is de eerste naam uit het rijtje. Onlangs maakte hij de overstap naar het grote Ineos Grenadiers. Dat gaf Turner vleugels, want op nieuwjaarsdag behaalde hij een knappe 6e plaats in de Grote Prijs Sven Nys. Zijn metgezel uit het Britse kamp luistert naar de naam Thomas Mein. De 23-jarige renner schreef de Britse titel - bij afwezigheid van Pidcock - op zijn erelijst. Hij troefde daarvoor Cameron Mason af.

Ben Turner tekende onlangs een contract bij Ineos.

Thuisrijder Gage Hecht

Plots stond hij in oktober op een 8e plek in een Wereldbekermanche. Uitgerekend in Fayetteville. Kan Gage Hecht die prestatie dit weekend nog eens neerzetten? In Noord-Amerikaase crossen is de 23-jarige Hecht alvast dominant. Wanneer hij naar België afzakte eind december, kon hij zich nooit in de top 20 nestelen. Dan maar rekenen op de steun van het thuispubliek voor dat extra duwtje.

Zijn beste seizoensprestatie noteerde Hecht in Fayetteville.