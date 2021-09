Lazio-coach Sarri wordt 2 matchen geschorst na akkefietje met Saelemaekers

Lazio verloor zondag met 2-0 en Maurizio Sarri was nadien behoorlijk nijdig. Hij liep op Saelemaekers af en de disciplinaire commissie van de Italiaanse voetbalbond heeft het nu over "intimidatie" en "bedreigende uitspraken".

Sarri ging nadien ook nog verhaal halen bij Zlatan Ibrahimovic, ploegmaat van Saelemaekers, en kreeg rood.



Dat de discplinaire commissie voor 2 speeldagen koos in plaats van de traditionele enkele speeldag, is omdat Sarri "de beslissing van de arbitrage betwistte door godslasterende uitspraken te doen" in de spelerstunnel.



Sarri, ex-coach van Napoli en Juventus, mist de wedstrijden tegen Cagliari en Torino. Bij de derby tegen AS Roma op 26 september kan hij opnieuw op de bank plaatsnemen.