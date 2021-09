Sarri krijgt het aan de stok met Saelemaekers en wordt van het veld gestuurd

Wat er precies aan de hand was, hebben ze ook in Italië nog niet volledig achterhaald.



In het slot van de match greep Zlatan Ibrahimovic tegenstrever Lucas Leiva vast na een ingreep, waarna Lazio-coach Maurizio Sarri uit zijn vel sprong.



Hij viseerde Alexis Saelemaekers, die volgens de T1 "een gebaar had gemaakt dat niet op zijn plaats was". Sarri werd van het veld gestuurd.



"Je moet respect tonen", sneerde hij richting de Rode Duivel. Na de wedstrijd was Sarri al wat gekalmeerd en klasseerde hij het akkefietje als "niets bijzonders".