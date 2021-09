Rentree à la Zlatan: opveren, doelpuntje maken en dan veters strikken

Negen op negen. Dat is het rapport van AC Milan bij de start van de Serie A. Extra opsteker voor de club: Zlatan Ibrahimovic is opnieuw inzetbaar na een lange knieblessure. En hij viel niet alleen op met een nieuw kapsel.

Na amper twee minuten op het veld was het al raak. Ibrahimovic was even over de middenlijn zijn veters aan het strikken toen hij zijn ploegmaats naar voren zag trekken. Ibra veerde recht met losse veters en was net op tijd om binnen te tikken. Na de viering kon hij dan eindelijk zijn knoop afmaken.

Dat was de 2-0 want eerder had ook Leao al gescoord voor de thuisploeg. Alexis Saelemaekers stond na zijn goeie prestatie bij de Duivels niet aan de aftrap. Hij kwam er samen met Zlatan op het uur in.