Smaakmaker Phil Foden mist seizoensbegin met Man City door voetblessure

"Het was heel jammer om me net voor de EK-finale te blesseren. Ik had geen geluk, maar ik werk hard en ik hoop zo snel mogelijk terug te keren", vertelde Foden.

De 21-jarige aanvaller brak vorig seizoen definitief door bij Man City met 16 doelpunten en 10 assists in alle competities samen. De Engelse landskampioen trapt zondag zijn seizoen af op bezoek bij Tottenham.

Met Jack Grealish werd er in elk geval wel al een speler aangetrokken die Phil Foden mogelijk voor een tijdje kan vervangen.