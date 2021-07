Marija Cicak zal als eerste vrouw de mannenfinale op Wimbledon leiden

Marija Cicak is geen onbekende op het topniveau. Ze was eerder dit toernooi al te zien in wedstrijden van onder meer Roger Federer. In 2014 leidde ze de vrouwenfinale op Wimbledon.

Ze was ook ref bij de laatste vijftien edities van Wimbledon en leidde ook duels op de Olympische Spelen van Athene, Londen en Rio.

Wimbledon, het meest traditionele toernooi, is het laatste van de vier Grand Slams waarbij een vrouw de mannenfinale leidt. De primeur was weggelegd voor de Française Sandra de Jenken die in 2007 de mannenfinales van de Australian Open en Roland Garros in goede banen leidde.