Djokovic klopt stugge Canadees Shapovalov na drie felbevochten sets

20:25 20 uur 25. Afmaken met een ace! Novak Djokovic maakt in stijl een einde aan de partij. Met een ace stuurt hij de Canadees huiswaarts. Zondag staat hij in de finale tegenover de Italiaan Berrettini.

20:22 20 uur 22. Opnieuw break Djokovic! Novak Djokovic staat er altijd op het moment van de waarheid. Opnieuw gaat hij op 5-5 door de opslag van de Canadees. Hij mag serveren voor de wedstrijd.

20:17 20 uur 17. Derde set op rij. Voor de derde set op rij wordt het 5-5. Als Djokovic het haalt in 3 sets, zal de overwinning makkelijker lijken dan die eigenlijk was.

20:07 20 uur 07. Shapovalov heeft de hoop nog niet opgegeven. Hij pakt het 7e spel en leidt in set 3.

20:01 20 uur 01. Ook deze set zal door een detail beslist worden. Tot 3-3 gaat het alweer gelijk op. Djokovic maakt een lelijke val, maar kan verder. Het gras van Wimbledon kreeg al heel wat kritiek te verduren.

19:54 19 uur 54. Djokovic gaat na een slippertje even liggen.

19:51 19 uur 51. Felbevochten begin set 3. Djokovic en Shapovalov blijven strijden voor elk punt. Met heel wat moeite halen ze elk hun opslagspel binnen. Het wordt een uitputtingsslag.

19:25 19 uur 25. Djokovic pakt ook set 2. De tweede set is ook felbevochten, maar de Serviër trekt het laken naar zich toe. Hij gaat door de opslag van Shapovalov en pakt meteen de set. Stoomt hij door naar de finale?

19:19 19 uur 19. Djokovic en Shapovalov houden elkaar weer in evenwicht. 5-5 in set 2. Zijn we op weg naar een nieuwe tiebreak?

19:06 19 uur 06. Ctrl + c, ctrl + v. De tekst van het vorige bericht kan gekopieerd worden. Opnieuw komt Djokovic in de problemen met zijn service. Opnieuw zet hij de penibele situatie recht. Sterk weerwerk van de nummer 1.

18:55 18 uur 55. Djokovic zet scheve situatie recht. Shapovalov krijgt drie breakkansen op de opslag van Djokovic. De Serviër schakelt een tandje hoger en werkt die één na één weg. Shapovalov schreeuwt de teleurstelling van zich af.

18:41 18 uur 41. Een leuk statistiekje: Djokovic won 15 van de laatste 16 halve finales op grandslamtoernooien die hij speelde. Kan Shapovalov die mooie statistiek verpesten?

18:37 18 uur 37. Shapovalov heeft zichzelf onder druk gezet om de set uit te serveren, dan komt het ware gelaat van Djokovic tevoorschijn. Dirk Gerlo op Radio 1.

18:35 18 uur 35. Dan toch Djokovic. In de tiebreak trekt Novak Djokovic aan het langste eind. Hij bouwt meteen een voorsprong uit en wint set 1 na 7-3 in de tiebreak. Shapovalov hield het hoofd niet koel in "money time" en stapelde de foutjes op, tot de Canadees zijn ergernis.

18:27 18 uur 27. Tiebreak! De eerste set eindigt op een tiebreak. Wie trekt aan het langste eind?

18:20 18 uur 20. Set is nog niet gedaan. Shapovalov houdt het hoofd niet koel en maakt een paar unforced errors. Hij moet zijn opslagspel afgeven aan Djokovic. 5-5 in set 1, een tiebreak in de maak?