Berrettini klopt beul van Federer op weg naar eerste finale op Wimbledon

Debutanten in de halve finales van Wimbledon. Dat waren zowel Matteo Berrettini als Hubert Hurkacz. Eén van de twee heren zou vandaag sowieso geschiedenis schrijven op het grastoernooi.

Dat leek te wegen op Hurkacz. De grote Pool, die in de kwartfinales Roger Federer naar huis stuurde, maakte opvallend veel fouten. Ook zijn opslag draaide niet naar behoren. Berrettini was wel meteen op de afspraak en won set 1 relatief makkelijk met 6-3.

Hurkacz begon te mopperen. Niets leek nog te lukken bij de 24-jarige nummer 18 van de wereld. Het teken voor Berrettini om door te duwen. De Italiaan gunde Hurkacz geen spelletje in de tweede set.

De Pool draaide de knop om in set 3. Zijn opslag begon te renderen en hij streed voor elke bal. Na een tiebreak wist hij zichzelf in de wedstrijd te houden. Niet voor lang, want in de vierde set nam Berrettini opnieuw de bovenhand en klaarde hij de klus.

Daarmee schrijft hij geschiedenis. Berrettini is de eerste Italiaan die in een Wimbledonfinale staat bij de mannen. Daar ontmoet hij Novak Djokovic of Denis Shapovalov.