Shapovalov past na Wimbledon voor de Spelen: "Ik ben doodmoe"

Shapovalov deed zijn uiterste best in Londen, maar kon nummer 1 van de wereld Novak Djokovic niet van zijn 30e grandslamfinale houden. Meteen na zijn nederlaag besloot de Canadees om Tokio over te slaan.

"Ik ben doodmoe door het toernooi, maar ook vanwege de hele situatie met het coronavirus", verklaarde hij. "Ik zit al een maand in een bubbel voor Wimbledon."

"Het is mentaal zwaar. Het is een eer om je land te vertegenwoordigen op de Olympische Spelen, maar ik kan het op die manier niet opbrengen."

Eerder haakten ook al Serena Williams (WTA 8), Rafael Nadal (ATP 3) en Nick Kyrgios (ATP 60) af voor het olympische toernooi.