Noteer in je agenda: waar crossen de veldrijders in de kerstvakantie?

zaterdag 21 december: Waaslandcross in Sint-Niklaas

Bij de vrouwen klopte Sanne Cant haar nicht Loes Sels in de laatste rechte lijn.

zondag 22 december: Wereldbeker in Namen

Bij de vrouwen stak Lucinda Brand er met kop en schouders bovenuit in zware omstandigheden. Met Marianne Vos en Annemarie Worst kleurde het podium volledig rood, wit en blauw in Namen.

donderdag 26 december: Wereldbeker in Heusden-Zolder

Ook Marianne Vos kende materiaalpech, haar ketting haperde vroeg in de wedstrijd. Toch scherpte ze haar record in Zolder aan met een 7e zege.

Mathieu van der Poel won vorig seizoen na een demarrage in de 3e ronde. Wout van Aert had opnieuw pech, hij reed lek, maar beëindigde zijn inhaalrace wel weer knap als 2e.

vrijdag 27 december: Azencross in Loenhout

Mathieu van der Poel schakelde in 2018 al vroeg zijn turbo in. Die brulde zo hard dat hij zijn offday in de Koppenbergcross bijna had goedgemaakt in het DVV-klassement.

Bij de vrouwen draaide de Azencross uit op een pijlsnelle race. In de sprint hield Lucinda Brand Sanne Cant van een vierde zege op een rij in Loenhout.