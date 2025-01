Kijk zondag naar het BK bij de mannen profs, Laurens Sweeck: "90 procent mijn ding"

Toon Aerts bereidt BK voor in Spanje: "Ben outsider"

Toon Aerts won het BK in 2019 in Kruibeke. Hij legt de laatste hand aan zijn voorbereiding voor het BK onder de Spaanse zon in Calpe. De renner van Deschacht-Hens vertrok maandag voor een korte stage. Na het BK trekt Aerts opnieuw naar Spanje om zijn stage verder af te werken en de WB in Benidorm van zondag 19 januari te rijden.



"Het goede weer hier doet deugd", zegt Aerts. "Ik kwam naar hier om te herstellen na een ziekteperiode en om te recupereren van het zware programma."



De renner pakte dit seizoen al enkele 2e plaatsen, maar won nog niet in het seizoen van zijn terugkeer. "Ik had in Namen moeten winnen", zuchtte hij. "Daar verpest ik het op het einde. In Dublin, Besançon en Merksplas was ik er ook dichtbij."



"Ik kende de nodige dosis pech, maar ben tevreden dat ik mij na die sombere 2 jaar toch kan mengen met de rest. Laurens Sweeck en Thibau Nys zijn mijn topfavorieten, daaronder staan een heel pak renners, bij wie ik ook hoor."