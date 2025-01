Wout van Aert wil het WK-favoriet Van der Poel "moeilijk maken": "Kleine kans benutten die er is"

Van Aert geniet van zijn underdogrol, want hij beschouwt eeuwige rivaal Mathieu van der Poel als de grote WK-favoriet. "Ik heb het gevoel dat heel veel mensen hoop hebben geput uit de cross in Maasmechelen, van vorige zaterdag." "Maar uiteindelijk heeft Mathieu vorig weekend laten zien dat hij absoluut sterk is." "Ik start zondag zeker niet met het idee dat ik wereldkampioen ga worden. Maar ik wil het Van der Poel wel moeilijk maken en de kleine kans benutten die er is. Al besef ik wel dat er veel moet mee zitten."

Groot minpunt bij de start is dat Van Aert op de 4e rij moet postvatten.



Verwacht de kopman dat zijn ploegmakkers de deur bij de start openzetten zodat Van Aert zo dicht mogelijk bij Van der Poel kan geraken?



"Dat is een heel moeilijke vraag", is Van Aert eerlijk.



"Ik hoop dat het gezond verstand heerst: als ik in de 1e ronde een plekje kan winnen door een Belg die mijn pad kruist, dan zou ik dat heel hard appreciëren. Daarmee verliest niemand zijn kansen en heb ik een betere kans om de strijd aan te gaan."



Van Aert zelf maakt niet zo'n groot probleem over zijn slechte startrij.



"Het heeft een reden dat ik op de 4e startrij sta. Dat is omdat ik weinig resultaten heb gereden deze winter. Het is aan mij om me naar voren te knokken."