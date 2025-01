Driemaal is scheepsrecht: Wout van Aert werkt driedubbele training af voor WK veldrijden

's Ochtends de loopschoenen aan, daarna op de crossfiets springen om te eindigen in het spoor van een brommer. Wout van Aert heeft vandaag een driedubbele training afgewerkt met het oog op het WK veldrijden in Liévin.

Had hij nog een kleine prikkel nodig? Wout van Aert heeft drie dagen voor het WK veldrijden er nog eens stevig de pees opgelegd op training.

De renner van Visma-Lease a Bike begon zijn drukke dag met een looptraining van 9,3 kilometer. "Karakter bouwen", noemt hij het zelf op Strava.

Meteen daarna sprong Van Aert op zijn veldritfiets voor een rondje van 73 kilometer, grotendeels over onverhard terrein. En alsof dat nog niet genoeg was, werkte hij nog bijna 60 kilometer af in het spoor van een brommer, goed voor gemiddeld 42 km/u.

Werpt dat zondag zijn vruchten af in het duel met titelverdediger Mathieu van der Poel?