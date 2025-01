Toon Aerts vindt 6e plek in gemengde aflossing geen teleurstelling: "Dit was geen hoofddoel, wel een goeie les"

Met een 6e plaats op de team relay is het WK veldrijden van de Belgen niet met een knaller begonnen. Toon Aerts kwam als slotrenner van het Belgische zestal in actie, maar relativeert: "Ik ben zelf tevreden."

Toon Aerts dook als 7e het veld in en slaagde er nog in een plaatsje op te schuiven, maar het verhoopte podium was dan al lang buiten bereik.

"Ik heb nog een Canadees kunnen inhalen, maar uiteindelijk ging het toch niet meer om het podium", reageerde Aerts na zijn rondje op het circuit van Val de Souchez.

Tijdens de laatste twee edities haalde België telkens brons binnen in de gemengde aflossing. Hoewel het nu slechts de zesde plaats werd, is het resultaat volgens Aerts toch geen teleurstelling.

"Zo voel ik het toch niet aan. Ik heb vandaag een heel goede rondetijd gereden, weinig fouten gemaakt, zat meteen op de juiste bandendruk. Ik ben heel tevreden."

"We moeten nu ook niet trachten te achterhalen waar het fout is gegaan. Dit was geen hoofddoel. Iedereen moet vandaag vooral onthouden wat de lessen zijn die hij of zij moet meenemen naar zaterdag of zondag."

"Ik ben misschien iets te hevig in enkele bochten gevlogen, maar het was natuurlijk maar een ronde en dan ga je voluit. Ik heb een paar keer aan de noodrem moeten trekken. Het was een wijze les."