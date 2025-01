Extra zure nederlaag: Anderlecht laat tussen 2,35 en 2,85 miljoen euro liggen door vermijdbare exit uit top 8 in Europa League

De top 8 van de League Phase mag rechtstreeks naar de 1/8e finales en die kwalificatie levert van de UEFA 1,75 miljoen euro op.



Anderlecht had genoeg aan een punt voor de top 8, maar leed een smadelijke, onnodige en vermijdbare nederlaag tegen Hoffenheim. Ze eindigden zo pas 10e. Een punt was genoeg voor de 8e plaats, bij winst waren ze zelfs 5e.



Een gelijkspel was bovendien goed voor 150.000 euro, een overwinning voor 450.000 euro.



En ook de eindpositie in de groepsfase brengt geld op: de 10e krijgt 2,025 miljoen euro, de 8e 2,175 miljoen en de 5e 2,4 miljoen euro.



Daarnaast was er een bonus van 600.000 euro voor de clubs die van 1 tot en met 8 eindigden en 300.000 euro voor de teams 9 tot en met 16.



Nu, als Anderlecht via de play-offs de 1/8e finales haalt, krijgt het toch nog die 1,75 miljoen euro. Maar daar had het zich dus al kunnen van verzekeren. Nu kunnen Twente of Fenerbahçe, de mogelijke tegenstanders in de tussenronde, daar een stokje voorsteken.