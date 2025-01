Alle 5 Belgische clubs stoten door in Europa: wat betekent dat voor coëfficiënt? En hoeveel verdienden ze al?

Onze Belgische clubs verdienden samen al net geen 82 miljoen euro. Het overgrote deel harkte uiteraard Club Brugge binnen in de lucratieve Champions League: een recordbedrag van 49,3 miljoen. De premies van de andere clubs - zie overzicht hieronder - schommelen tussen de 7,4 miljoen en 8,7 miljoen euro. Straks kan daar voor de clubs in de tussenronde sowieso nog iets bijkomen.

Wie de slotspeeldag van de League Phases overloopt, zal niet bijster gelukkig worden van de Belgische prestaties. Zo ook niet van de Europese coëfficiënt.

Zowel Club Brugge, Anderlecht als Union verloor zijn wedstrijd, waardoor heel wat bonuspunten te grabbel werden gegooid. Ook Gent liet eerder kansen liggen. Toch is er geen reden tot paniek, want 5 ploegen die doorstoten in Europa is een unicum dat voor een buffer zorgt.

Dat grootmachten Duitsland en Frankrijk over België wippen in de ranglijst van dit seizoen - met elk nog 6 actieve ploegen, moet in perspectief geplaatst worden. Tenslotte lopen de Belgische clubs hun race tegen de Portugese.

In de jacht op de 7e stek verliest ons land een klein beetje terrein op Portugal. Al is met Braga wel al 1 van de 5 clubs gesneuveld op het Europese toneel. Met enkele stunts in de tussenronde kan de kloof aanzienlijk kleiner worden.

Omkijken naar Tsjechië? Dat moet voorlopig niet in een seizoen met heel wat mogelijkheden.