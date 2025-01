"Dit is moeilijk te verklaren": radeloos Anderlecht zoekt naar antwoorden voor 10 bepalende en "onaanvaardbare" minuten

Als een kaartenhuisje tijdens een windstoot. Zo acteerde Anderlecht in een megadip tijdens de tweede helft. Ruim 10 minuten werd het van de mat geveegd door Hoffenheim en slikte het drie treffers die paars-wit de top 8 kostten. "Dit is toch een tik om te verwerken", blijft de ploeg verschrikt achter.

"Ja, we zakten onaanvaardbaar in elkaar in die 10 minuten", staat Mats Rits zijn coach bij. "Dit na de non-match in Tsjechië ... Dan blijf je heel ontgoocheld achter."

"We krijgen een klap met de 1-2 en dan volgen er 10 onverklaarbare minuten waarin we élke tweede bal verliezen. We maken geen slimme fouten om transities af te breken en geven zo nog twee doelpunten weg", haalt Hubert de pijnlijke momenten op.

Een korte, maar krachtige analyse van coach David Hubert over de verloren kans op de top 8. Tegen Hoffenheim zag hij zijn team goed starten en domineren, maar plots had een gemiddelde pudding meer structuur.

"We geven hier de rechtstreekse kwalificatie weg in tien minuten tijd."

Hoe komt het toch dat een dominant Anderlecht - tot dan de beste kansen, een bal op de paal incluis - de wedstrijd zomaar uit handen geeft?

"Het is moeilijk te verklaren", doet kapitein Yari Verschaeren toch een poging. "We hebben nochtans getoond dat we het verdienen. Het is ongelooflijk zuur dat ons parcours zo moet eindigen."

Want paars-wit kwam nog erg dicht bij een klein mirakel. Met een sterk slotoffensief proefde het even van de cruciale gelijkmaker richting top 8.

"Pas dan zie je waartoe we in staat zijn. Dat maakt het extra jammer om een uitstekende campagne - de nederlaag in Tsjechië buiten beschouwing - weg te gooien in 10 minuten", oordeelt Hubert.

En dus wil Anderlecht nog niet te snel denken aan Twente of Fenerbahçe in de play-offs. "Neen, nu is het eerst een tik om te verwerken", besluit Rits.