Anderlecht schuift nog maar eens met organigram: Dochy wordt TD, Vanheuverzwijn nieuw CFO

Tim Vanheuverzwijn is de nieuwe Chief Financial Officer (CFO) van RSC Anderlecht. Hij vervangt Klaas Reynaert, die vanaf 1 maart aan de slag gaat als CEO bij Cercle Brugge. Thibault Dochy, voorheen Chief Legal & HR, wordt dan weer Technical Director van de club en staat zo Sports Director Olivier Renard bij.

De 32-jarige Klaas Reynaert werkt sinds de zomer van 2021 als CFO van de Belgische recordkampioen. "Sindsdien zette hij, in nauwe samenwerking met de aandeelhouders en het management, mee zijn schouders onder het financieel herstel van de club", schrijft Anderlecht in een communiqué.

"Klaas acht nu de tijd rijp voor de volgende stap. Hij zal vanaf 1 maart aan de slag gaan als CEO van Cercle Brugge", klinkt het in de mededeling. "RSC Anderlecht wil Klaas uitdrukkelijk bedanken voor zijn inspanningen en wenst hem al het beste toe in deze nieuwe uitdaging."

De 38-jarige Tim Vanheuverzwijn werd aangeduid als zijn opvolger. De voorbije zestien jaar was hij aan de slag bij advieskantoor PWC.

De dertigjarige Thibault Dochy is dan weer al sinds 1 januari aan de slag als technisch directeur, om sportief directeur Olivier Renard bij te staan in de dagelijkse werking en transferactiviteiten. De voorbije viereneenhalf jaar was hij Chief Legal & HR.

Zijn juridische taken worden nu overgenomen door de 27-jarige Pieter Braeckman, die voorheen als Legal Officer fungeerde binnen de club.