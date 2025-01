Geen nieuwe zege voor Sam Welsford: Tobias Lund is hem te snel af in Surf Coast Classic

De Deen Tobias Lund Andresen (Team Picnic PostNL) heeft donderdag in het Australische Torquay in een pelotonsprint de Surf Coast Classic gewonnen. Hij vloerde man in vorm Sam Welsford. Arne Marit (Intermarché-Wanty) was de beste Belg op de negende plaats.

De vierde editie van de Surf Coast Classic werd een erg snelle wedstrijd, gekruid door waaiers en een waslijst aan aanvalspogingen.

Een sterke kopgroep met onder meer de Deen Casper Pedersen en de Poolse oud-wereldkampioen Michal Kwiatkowski stak de hand uit naar de zege, maar werd in de slotkilometers weer bijgehaald door een uitgedund peloton.

In de sprint die volgde, was thuisrenner Sam Welsford de grote favoriet na zijn drie sprintzeges in de voorbije Tour Down Under. Deze keer beet de Australiër van Red Bull-Bora-Hansgrohe echter in het stof: hij finishte als tweede, na Tobias Lund Andresen.

De Duitse neoprof Tim Torn Teutenberg (Lidl-Trek) werd derde. Arne Marit (Intermarché-Wanty) finishte als eerste Belg op een negende plaats.

Komend weekend eindigt het Australische wedstrijdblok met de Cadel Evans Great Ocean Road Race. Dat is een wedstrijd voor de WorldTour.