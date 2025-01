Jhonatan Narvaez wint eerste WT-rittenkoers van 2025, Sam Welsford maakt hattrick vol in slotrit

Tour Down Under

De 25e editie van de Tour Down Under is in Adelaide afgesloten met een derde ritzege voor Sam Welsford (Red Bull-Bora-Hansgrohe). Jhonatan Narvaez (UAE-XRG) had gisteren al de eindzege naar zich toe getrokken op Willunga Hill.

Gisteren konden de springveren hun hartje ophalen op Willunga Hill, vandaag werd de Tour Down Under afgesloten met een stratencircuit in Adelaide. Spek voor de bek van de sprinters dus.

Een trio vluchters diende als perfecte lokaas voor de sprintersploegen, maar de hectiek in de finale zorgde ook voor twee valpartijen.



Zo kregen we een verhakkelde sprint, die net als in Gumeracha en Tanunda eerder deze week vlot werd geregeld door Sam Welsford, voor Bryan Coquard en Phil Bauhaus.

De 29-jarige Australiër sluit zo de Tour Down Under af met een hattrick aan overwinningen. In 2024 zou er nadien slechts één zege bijkomen.

Voor Jhonatan Narvaez was het gewoon zaak om 90 kilometer lang uit de gevarenzone te blijven, wat uiteindelijk ook lukte. Hij is na Richard Carapaz de tweede Ecuadoraanse renner die een rittenkoers op WorldTour-niveau weet te winnen.