"Denk dat Van der Poel beetje stress krijgt": Paul Herygers ziet hoopgevende signalen voor WK-kansen Van Aert

vr 31 januari 2025 08:23

Kan Wout van Aert zondag wereldkampioen worden? Tot een week geleden was die vraag nog onbestaande en stond een onemanshow van Van der Poel al in dik potlood geschreven. "Maar Maasmechelen doet veel verhopen", geeft Paul Herygers de Belgische burger moed.

"Zeggen dat Wout van Aert zondag Van der Poel zal kloppen, mag je nu niet doen. Dan maak je jezelf misschien een beetje belachelijk."



"Maar zeggen dat Van Aert Mathieu van der Poel kán kloppen, dat is een ander verhaal."



Paul Herygers was vorig weekend niet de enige wiens hart een sprongetje maakte toen hij vernam dat Van Aert verrassend genoeg toch zou meedoen aan het WK.



"Dankzij die toevoeging hebben we in de Belgische selectie iemand die Van der Poel niet vreest. Al heeft Van Aert dat in de uitslagen nog niet kunnen aantonen."



"Maar Maasmechelen doet veel verhopen. Van Aert vertrok toen op de 4e rij, reed naar de koppositie, ging tegen de vlakte, kwam vooraan weer aansluiten, ging over de kop en reed weer weg van iedereen met zijn vingers in de neus. Behalve van Van der Poel, want die was toen al vertrokken."



"Dan mag je toch met een beetje moed afzakken naar het WK?"

Diezelfde Van Aert heeft vroeger zo vaak bewezen dat hij de evenknie is van Van der Poel. Paul Herygers

Herygers denkt dat Van der Poel "wel een beetje blij is" dat Van Aert er toch bij is op het WK.



"Maar ik denk dat hij ook een klein beetje stress krijgt. Want diezelfde Wout van Aert heeft vroeger zo vaak bewezen dat hij de evenknie is van Van der Poel."



"Drie keer is Van der Poel een wereldtitel kwijtgeraakt aan Van Aert. Zonder Wout mocht hij nu mikken op regenboogtrui nummer 10."

De factor pech

Het voorspelde zompige en lastige (loop)parcours lijkt een zegen voor Van Aert.



"Maar of hij lang zal meekunnen met Van der Poel is koffiedik kijken. Alles doet verhopen dat het toch wel zou kunnen", stelt Herygers vast.



"Ik hoop op een eerlijk duel waarin Van Aert de handschoen opneemt tegen Van der Poel en meeschuift. De rest moet Wout zelf invullen."

Toen Van der Poel in Tabor 2015 de jongste wereldkampioen ooit werd, had hij daar misschien geen recht op. Paul Herygers

De statistieken zijn duidelijk in het voordeel van Van der Poel, want van de laatste 11 onderlinge duels kwam de Nederlander 10 keer als triomfator uit de ring.



"Maar de koers moet nog altijd gereden worden", haalt Herygers een eeuwenoud cliché van onder het stof vandaan.



"Toen Van der Poel in Tabor 2015 de jongste wereldkampioen ooit werd, had hij daar misschien geen recht op. Want Van Aert reed er toen 3 keer zijn ketting af en kwam binnen op luttele seconden."



"Andersom geldt dat ook voor de WK-strijd in Bieles 2017. Toen had Van Aert misschien niet het hoogste recht om te zeggen dat hij de rasechte wereldkampioen was na die 4 lekke banden van Van der Poel."



Zondag kan pech opnieuw beslissen over winst en verlies. "Niemand verdient het om door pech achteruitgeslagen te worden. Maar het kan gebeuren en maakt deel uit van de cross."

Een beteuterde Wout van Aert na zijn 2e plek op het WK in Tabor 10 jaar geleden.

Nederlanders temmen voor brons

Achter de rug van de 2 grote kemphanen wordt het normaal een felbevochten strijd voor het 3e podiumstekje.



"Alle (andere) Belgen komen daarvoor in aanmerking", zegt Herygers.



"Iserbyt zegt wel nog altijd dat hij last heeft van zijn zenuwpijn. Maar ik vermoed dat er niet al te veel geklommen moet worden in Liévin. Ik krijg het ook niet over mijn hart om te zeggen dat Iserbyt kansloos is voor brons."

Verstrynge en Wyseure kunnen zich ontpoppen tot de verrassende 3e man op het podium. Paul Herygers

"Michael Vanthourenhout is goed. Emiel Verstrynge en vooral Joran Wyseure kunnen zich ontpoppen tot de grote verrassing."



"En Toon Aerts mogen we ook niet vergeten. Hij is blijkbaar vrij fanatiek bezig geweest met dit WK. Er kan dit seizoen nog wel een kruimeltje bij voor hem."



De Nederlanders Joris Nieuwenhuis en Lars van der Haar lijken de grootste concurrenten te worden voor de 3e plek. "Maar ik denk dat we hen wel zullen kunnen temmen, want we hebben heel veel goede Belgen."