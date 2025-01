Treedt ook Jade Hovine uit de schaduw op het EK kunstschaatsen? "Ik heb een grote stap vooruit gezet"

Geen Loena Hendrickx op het EK kunstschaatsen, maar met Nina Pinzarrone heeft België nog een andere podiumkandidaat. Achter die twee vecht ook Jade Hovine voor haar plaatsje in de zon. "Ik ben dit seizoen consistent foutloos. Dat wil ik ook tonen op het EK."

"Mijn doel op het EK is om voldoende punten te halen, zodat ik ook naar het WK mag. Als ik gewoon mijn job doe, moet dat lukken. Het is dus niet zo dat ik mijzelf moet overtreffen om dat te halen."

"Mijn probleem is dat ik op wedstrijden vaak het verschil wil maken, terwijl ik eigenlijk gewoon hetzelfde moet doen als op training."

"Mijn prestaties gaan in stijgende lijn. Ik ben ook consistent foutloos. Dat wil ik nu ook tonen op dit EK."

Dat liet Hovine in de aanloop naar dit EK ook zien, met onder meer een 3e plaats op de Volvo Open Cup en een 5e plaats op de Tallinn Trophy (gewonnen door Pinzarrone).

In de schaduw van het "Belgische podium", met Loena Hendrickx op 1 en Nina Pinzarrone op 3, eindigde Jade Hovine een jaar geleden 23e op het EK. Nu is ze niet langer een tiener en mikt ze stilaan ook hoger. "In vergelijking met vorig jaar heb ik een grote stap vooruit gezet, omdat ik nu een triple triple kan springen."

Er was maandag even paniek, omdat we onze verbinding hadden gemist in Parijs. Ik dacht: oei, ik ga niet aan mijn 8 uur slaap geraken.

"Heel jammer dat Loena er niet bij is, want wij zijn goeie vriendinnen"

Veel zelfvertrouwen dus bij Jade Hovine, maar ook veel stress eerder deze week. "Dat was omdat we onze verbinding hebben gemist in de luchthaven van Parijs."

"Er was even paniek, want we moesten een hotel zoeken en een andere vlucht."

"Ik dacht ook: oei, ik ga niet aan mijn 8 uur slaap geraken. Terwijl ik moe was, omdat ik vlak ervoor nog getraind had in Nice. Ik moest ook van de ene naar de andere balie stappen."

"Ik voelde bij mijn eerste kennismaking op het ijs dat ik tegen het einde van mijn training wel degelijk wat moe was. Maar algemeen voel ik mij goed."

Normaal gezien kan Loena Hendrickx Hovine op dat soort momenten wat tot rust brengen, maar nu is die er niet bij. "Dat is heel jammer, want Loena en ik zijn goeie vriendinnen."

"Ik heb deze zomer met haar getraind. We hebben elkaar naar een hoger niveau gestuwd. Ik weet dat ze heel hard gewerkt heeft om er deze winter te staan. Maar het is nu eenmaal niet anders. Ik denk dat ze een goeie beslissing heeft genomen om haar enkel te laten opereren."