Nina Pinzarrone omarmt hoge verwachtingen voor EK: "Zal mijn best doen om Europese titel in België te houden"

Ook zonder de geblesseerde Loena Hendrickx maakt ons land kans op eremetaal op het EK kunstschaatsen, want Nina Pinzarrone wordt in Tallin bij de favorieten gerekend. "Het is leuk dat de mensen veel van me verwachten", zegt ze vol vertrouwen.

Pinzarrone is ook met vertrouwen afgezakt naar Tallinn, waar ze in november nog een wedstrijd won in de Challenger Series . "Ik ken de sfeer en de ijsbaan hier dus al. Het is nog niet zo lang geleden dat ik het hier goed deed, dat geeft me wel zelfvertrouwen", vertelt ze aan Sporza.

Dat er in Tallinn veel verwacht wordt van Pinzarrone lijkt haar niet te deren. "Ik vind het net leuk dat mensen veel van me verwachten. Het zorgt niet voor extra druk. Het geeft me net nog meer zin om te tonen dat ik daar thuishoor."

In welke mate ondervindt ze hinder? "In gewone schoenen voel ik niks, maar de schaats drukt erop. En het is ook rechts, dat is mijn belangrijkste voet, want daar land ik altijd op. Ik probeer om er niet op te focussen en om het ook niet te tonen."

Tot nog toe was Loena Hendrickx meestal de Belgische blikvanger op het ijs, maar de regerende Europese kampioene moet onder het mes. Hendrickx wenste Pinzarrone wel succes voor dit EK.

"Het geeft me zelfvertrouwen dat zij in mij gelooft. Het is wel jammer dat Loena er hier niet bij is. Maar Jade Hovine en ik zullen België zo goed mogelijk vertegenwoordigen. Ik zal mijn best doen om de Europese titel in België te houden."

Ook met het oog op de Winterspelen van 2025 is het belangrijk dat er op het EK goed gepresteerd wordt, beseft Pinzarrone. "Nu Loena er niet is, zullen wij extra ons best moeten doen. Maar we moeten ook proberen te genieten, anders hou je het niet vol", aldus onze landgenote.