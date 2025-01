Na enkelblessure wacht Loena Hendrickx moeilijke weg naar Winterspelen van 2026: "De druk wordt heel groot"

"Het is wel duidelijk dat Loena Hendrickx helemaal nog niet klaar is om te stoppen. Er wacht haar de komende maanden wel een heel zwaar en moeilijk traject, maar hopelijk kunnen we haar daarna weer op topniveau zien."

Een operatie was onvermijdelijk, maar Sporza-journaliste Inge Van Meensel zag toch opluchting bij Hendrickx. "Omdat ze na veel twijfels en onzekerheid nu eindelijk weet wat er aan de hand is."

En dat zal nodig zijn om zich nog te plaatsen voor de Winterspelen, volgend jaar in februari. Daarvoor wordt het WK in maart een eerste belangrijke afspraak voor ons land. Een WK zonder Hendrickx dus, maar ook Nina Pinzarrone kan daar een (of meerdere) ticket(s) afdwingen voor België.

"Op het WK worden 24 tickets voor de Winterspelen uitgedeeld", weet Inge Van Meensel, die benadrukt dat het om quotaplaatsen gaat. Lees: de tickets zijn niet op naam, wel voor het land.

"En in september is er ook nog een kwalificatietoernooi waar de resterende 5 tickets op het spel staan, met een maximum van 1 per land. Maar vergeet niet: in september zullen mogen ook de sterke Russische schaatssters - onder neutrale vlag - deelnemen."